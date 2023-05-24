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Sigaraya çok büyük zam geliyor! Tekel bayilerine sigara satışı durduruldu

Sigaraya çok büyük zam geliyor! Tekel bayilerine sigara satışı durduruldu

Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha. Sigaraya yine zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, “Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek. Ancak bu zam öncesi sigara üreticileri bize satışı durdurdular” dedi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu'ndan sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigaraya 3 lira zam geleceğini duyuran platform, sigara firmaları tekel bayilerine satışı durdurdukları için kendilerinin de vatandaşa sigara satışında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldıklarını duyurdu. "Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek, bize satışı durdurdular" diyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, "Tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz, stokçu konumuna düşüyoruz" dedi.

Maliyetten dolayı 3 lira zam gelecek

Sigara firmalarının 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce bakkal ve tekel bayilere sigara satışını durdurduğunu belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, “Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek. Ancak bu zam öncesi bize satışı durdurdular. Biz tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz. Stokçu konumuna düşüyoruz." dedi.

Devlete şikayet ettik ama...

Firmalardan bu uygulamaya derhal son vermelerini talep ettiklerini belirten Erol Dündar, "Şu anda hâlâ ne zaman sigara dağıtımının başlayacağını söylemiyorlar bize. Biz kamuya toplu şekilde şikâyetimizi bildirdik. Değerli tüketiciler bizler stokçu değiliz satacak ürün bulmakta sorun yaşıyoruz” dedi.

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