Türkan Şoray'ın kızı Yağmur'un babası kimdir, Türkan Şoray evli mi, eşi kim?

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın duayen ismi Türkan Şoray her dönem adından ve başarılarından söz ettirmeyi başarıyor. 77 yaşında olan Türkan Şoray son günlerde kızı Yağmur'un sevgilisi ile konuşuluyor. 1983 yılında Cihan Ünal ile evlenen Türkan Şoray'ın Yağmur adında kızı oldu. Türkan Şoray ve Cihan Ünal 1987 yılında boşandı. Türkan Şoray bir daha evlilik yapmadı.

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Türk sinemasının duayen ismi, Yeşilçam'ın baş tacı olan Türkan Şoray hala filmleri ile dillerden düşmüyor. Şu anda 77 yaşında olan Türkan Şoray sık sık özel hayatı ile de merak ediliyor. Şu an da bekar olan ve sadece bir evlilik yapmış olan Türkan Şoray'ın eşi Cihan Ünal'dır. 1983 yılında evlenen çiftin evliliği çok uzun sürmedi ve Türkan Şoray eşi Cihan Ünal'dan 1987 yılında boşandı. Bu evlilikten bir de Yağmur Ünal adında bir kızı oldu. Yağmur Ünal'da son günlerde sosyetik sevgilisi Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor.

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, bir süredir aşk yaşadığı Serhan Mark Kohen'in doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle kutladı.

Türkan Şoray kimdir, aslen nereli?

Türkan Şoray 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğdu. Memur bir ailenin kızı olan Şoray, mahallelerinde oturan Emel Yıldız'ın sayesinde Yeşilçam sinemasına ilk adımını atmıştır. Film setinde Türker İnanoğlu tarafından farkedilen Türkan Şoray sinema hayatına Köyde bir kız sevdim filmiyle başlamıştır. Sinemada büyük başarı yakalayan ünlü sanatçıya pek çok dizi ve film teklifi gelmiştir. 1965 yılında Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'la birlikte Türk sinemasının en iyi dört kadın oyuncusundan birisi olmuştur. Oynadığı rollerle hafızalara kazınan Türkan Şoray birçok ödüle layık görülmüştür. Ayrıca ünlü sanatçı kendi adını taşıyan bir ilkokula sahiptir.

Türkan Şoray Dönüş, Acı Hayat, Mahpus, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerle büyük bir başarı yakalamıştır. Öte yandan sanatçı 200'den fazla filmde rol alarak, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu olmuştur. Aynı zamanda Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılmıştır. Bunun yanında Şoray, sinemanın yanı sıra yönetmenlik, yazarlık ve şarkıcılık da yapmıştır. 12 Mart 2010 tarihinde ünlü sanatçı UNICEF tarafından Türkiye'nin iyi niyet büyükelçisi seçilmiştir. Türkan Şoray 1983 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cihan Ünal'la evlendi. Bu birliktelikten kızları Yağmur Ünal doğmuştur. Fakat çift 1987 yılında anlaşamayarak boşanmıştır.