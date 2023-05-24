Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi kimdir? Serhan Mark Kohen sosteyik çıktı

77 yaşında olan Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal bugün en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Şu anda 38 yaşında olan Yağmur Ünal, gönlünü bir süredir sosyetik isim Serhan Mark Kohen'a kağtırdı. Sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti. Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal ne iş yapıyor, daha önce evlendi mi?

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Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal bugün magazin basınının gündeminde yer aldı. 38 yaşında olan Yağmur Ünal sosyetik sevgilisi Serhan Mark Kohen'in doğum gününü aşkını ilan ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin yapımcı olduğu Uzaklarda Arama filminde oyunculuk da yapan Yağmur Ünal'ın kimdir, ne iş yapıyor?

1983'te evlenip 1987'de boşananTürkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı yapımcı Yağmur Ünal, bir süredir Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor. Serhan Mark Kohen ile mutlu birlikteliği süren Yağmur Ünal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi ki doğdun aşkım"

Sevgilisiyle objektif karşısında poz veren Yağmur Ünal, Serhan Mark Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.

21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray'dır. Babasının ilk eşi manken Sabiha Tarhan'dan olma Irmak Ünal (d.1977) adında ablası vardır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Liseyi İsviçre'de okudu. Sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken farklı stajlar yaptı. Mesela Saatchi&Saatchi reklam ajansında ve bir kanalın program bölümünde deneyimleri oldu. Üniversitenin ardından New York'ta medya üzerine master yaptı. Devamında New York'taki Mindshare Medya şirketinde 6 ay staj gördü, ve İstanbul'a dönüp TBWA reklam şirketinde iki sene çalıştı. Yağmur Ünal, Yasemin Arslan isimli bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu. İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Çılgın Teyzeler" adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. 8 hafta, 40 bölüm süren yarışma 23 Ağustos 2013 tarihinde bitti. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapmıştır.