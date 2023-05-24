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Yaz geliyor mu? Yurtta hava durumu nasıl olacak! İşte il il meteoroloji tahminleri

Yaz geliyor mu? Yurtta hava durumu nasıl olacak! İşte il il meteoroloji tahminleri

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç) Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Siirt çevreleri ve Diyarbakır ve Batman'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

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