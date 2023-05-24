Vecdet Öz'den Sinan Oğan itirafı! 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' dediğini iddia etti

Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıklamadan önce kendisine Cumhur İttifakı'nı kastederek "Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini iddia etti.

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Bu kararla dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi'nin Lideri Öz, katıldığı Cumhuriyet TV yayınında, Oğan'ın kararını açıklamadan önce kendisine Cumhur İttifakı'nı kastederek "Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini öne sürdü.

"Benim siyasi ahlakıma uygun değil dedim"

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şu şekilde aktardı:

"Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

Oğan, basın toplantısında açıklamıştı

Oğan, düzenlediği basın toplantısında, "Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Herkes kendine yakışanı yaptı"

Vecdet Öz, ilk turda cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına sosyal medya hesabından, "Herkes kendine yakışanı yaptı" diyerek tepki göstermişti.