Sağlıkçı ailenin yeni yaşam hayali yarım kaldı! Eşi ve iki kızıyla birlikte TIR'ın altında can verdi

Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için 46 P 7457 plakalı otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı.