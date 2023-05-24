Sağlıkçı ailenin yeni yaşam hayali yarım kaldı! Eşi ve iki kızıyla birlikte TIR'ın altında can verdi
MUĞLA'da aynı hastanede görev yaptığı karısını, yeni görev yeri olan Manisa'ya götürmek üzere yola çıkan sağlıkçının otomobili, Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan tırın altında ezildi. Korkunç kazada sağlıkçı anne - baba ve iki kızları hayatlarını feci şekilde kaybetti. Kendilerine yeni bir yaşam kurmayı planlayan ailenin hayalleri yarım kaldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde içerisinde aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TR'ın altında kaldı. Kazada aynı aileden sağlıkçı anne ve baba ile iki kızları feci şekilde can verdi. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ortaya çıkan yarım kalmış hayaller, duyanların yüreğini parçaladı.
Marmaris Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesine yapıldı.
Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesinden ilişiğini kesti.
Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için 46 P 7457 plakalı otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı.