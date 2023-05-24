Dolar, Euro, Bitcoin hepsi birden yükseliyor! İslam Memiş yeni planı yazdı sözleri kafaları karıştırdı

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda son durum ne? Dolar 19, 85 lirayı aştı. Euro 21.50 liraya doğru yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 30 bin sınırını aşan kripto para lideri Bitcoin'de düşüş var.

Abone ol

Dolar/TL dün yüzde 0,50'den fazla yükselerek 20,28 seviyesini gördü daha sonra ise geriledi. 24 Mayıs Dolar, Euro, Bitcoin'deki son rakamlar merak ediliyor.

Serbest piyasada 19,8640 liradan alınan dolar 19,8694 liradan satılıyor. 21,4326 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4745 lira olarak belirlendi.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

24 Mayıs 2023 Bitcoin 26.751 dolardan, Türk lirası karşısında ise 531.766 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.824, Cardano (ADA) 0,3642, Dogecoin (DOGE) 0,071228 ve Solana( SOL) 19,512 civarlarında bulunuyor.

İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarılar

Piyasa uzmanı İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

“Fizikî varlıkları olan şanslı gibi duruyor. Yeni küresel finans sistemi, bir sonra ki hamlede “kontrollü yasaklama” planlanıyor. Döviz veya altın. Amaç insanların fizikî varlığa sahip olmaması. Çünkü fizikî varlık özgürlüktür. Sisteme muhtaç edilenleri yönlendirmek, köle yapmak, sistemin merhametine muhtaç bırakmak daha kolaydır. Fizikî varlıklar için erişimi hemen bir anda bitirmeyecekler. Kademeli, kademeli. Önce kota sınırı koyulacak.Bu kota ile her şey istisnasız kayıt altına alınacak.

Hazırlık yap. Karşılıksız kâğıt banknotlara, sanal ortamda vakit geçirenler ile kaderi farklı olacaklara selam olsun… Bu öngörüme komplo teorisi diyebilirsiniz, inanmayabilirsiniz, tedbir de almayabilirsiniz. Keyfiniz neyi nasıl istiyorsa öyle yapın."