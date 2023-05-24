BIST 4.484
DOLAR 19,87
EURO 21,46
ALTIN 1.260,08
HABER /  SPOR

Barcelona, lig şampiyonluğunun ardından art arda ikinci yenilgisini aldı

Barcelona, lig şampiyonluğunun ardından art arda ikinci yenilgisini aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'e 3-1 yenildi.

Abone ol

Şampiyon olduktan sonra Real Sociedad'a 2-1 yenilen Barcelona, ligin 36. haftasında deplasmanda Valladolid'e farklı mağlup oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'in galibiyet gollerini Andreas Christensen (Dk. 2 kendi kalesine), Cyle Larin (Dk. 22 penaltıdan) ve Gonzalo Plata (Dk. 73) attı.

Katalan takımının tek golünü ise ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Robert Lewandowski (Dk. 84) kaydetti.

Bu sezon ligde 23 gol atan Lewandowski'nin en yakın rakibi Real Madridli Karim Benzema'nın 17 golü bulunuyor.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Valladolid, puanını 38'e çıkararak, 17. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise 85 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da yüzmek için havuza giren genç hayatını kaybetti
Manisa'da yüzmek için havuza giren genç hayatını kaybetti
Vecdet Öz'den Sinan Oğan itirafı! 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' dediğini iddia etti
Vecdet Öz'den Sinan Oğan itirafı! 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' dediğini iddia etti
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası seçimin kazanan adayını açıkladı
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası seçimin kazanan adayını açıkladı
Yaz geliyor mu? Yurtta hava durumu nasıl olacak! İşte il il meteoroloji tahminleri
Yaz geliyor mu? Yurtta hava durumu nasıl olacak! İşte il il meteoroloji tahminleri
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur'un babası kimdir, Türkan Şoray evli mi, eşi kim?
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur'un babası kimdir, Türkan Şoray evli mi, eşi kim?
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 kişi yakalandı!
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 kişi yakalandı!
Meteoroloji'nin uyardığı Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Meteoroloji'nin uyardığı Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak
Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti
Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti