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İzmitliler şampiyonluk kutlamasına davetli

İzmitliler şampiyonluk kutlamasına davetli

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen İzmit Belediyespor’un şampiyonluğu bugün tüm kentte coşkuyla kutlanacak.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup eden İzmit Belediyespor, seriyi 3-2 kazanarak bir yıl aranın ardından yeniden Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Kutlama programları çerçevesinde bugün saat 18.30’da Merkez Bankası önünden araçlarla şehir turu yapılacak. Efsane takımın sporcuları İzmitlileri selamlayacak. Ardından saat 20.00’de İzmit Belediye Meydanı’nda konser gerçekleştirilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitliler kentin takımının şampiyonluk kutlamasına davet etti.

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