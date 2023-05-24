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İstanbul'da patron koltuğuna oturması canına mal oldu! Kiralık katiller tarafından katledildi

İstanbul'da patron koltuğuna oturması canına mal oldu! Kiralık katiller tarafından katledildi

İSTANBUL'da İş yeri sahibi C.Y.’nin koltuğuna oturan çalışanı Hikmet Tamsan, patronunun alacaklılarının tuttuğu tetikçiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

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İstanbul Bağcılar’da İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde mutfak eşyası satan bir iş yeri işleten C.Y., iddiaya göre, son günlerde ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Piyasaya 80 milyon TL civarında borçlanmıştı. Alacaklıları tarafından tehditler alıyordu.

Hürriyet'in haberine göre, 10 Mayıs günü, plakasız iki motosikletle başlarında kask olan 4 kişi geldi. İçlerinden biri içeri girdi. İçeri girmesiyle birlikte de silahıyla peş peşe ateş açtı.

C.Y.’nin koltuğunda oturan iş yeri çalışanı Hikmet Tamsan’a (53) 3 kurşun isabet etti. Saldırganlar kaçarken, Tamsam hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yapılan ihbar üzerine olay yerine gitti.

Araştırma başlatıldı

Polisin yaptığı araştırmaya göre, alacaklıların tuttuğu tetikçiler işyerine giderek Silahlı Saldırı düzenlemişti. Patron koltuğunda oturan Tamsan’ı da patronu C.Y. zannederek kurşun yağmuruna tutmuşlardı.

Polis, saldırganların kimliğini deşifre etmek için bölgedeki kamera görüntülerini topladı. C.Y.’nin iş yaptığı ve husumetli olduğu kişiler de mercek altına alındı.

Kaynak: Hürriyet

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