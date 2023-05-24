24 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın kaç TL? Sepetinize mutlaka ekleyin işin uzmanı söyledi

Altının onsu 2000 dolar altında seyretmeye devam ediyor. Altında ise yükseliş devam ediyor. Seçim sonrası yükselişin devamı var. Uzmanlara göre her düşüş bir alım fırsatı.

Abone ol

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2284 liradan alıcı buluyor.

"Bu fırsat bir daha zor yakalanır"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm.” şeklinde konuştu.