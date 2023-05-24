Erdoğan'ın montaj video açıklaması! İbrahim Kalın 'sorulması gereken bu' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı montaj videoyu mitinglerde göstermekle suçlamasıyla ilgili eleştiriler için "Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorulması gereken bu. 1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını biliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında "Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu" sözleri CHP'lilerin dilinde.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'e röportaj verdi, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği montaj video

Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorulması gereken bu. 1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsız duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor. O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var."

Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tutumu

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ yarın (Çarşamba) açıklama yapacağını söyledi. Yarın göreceğiz. Anlaşabildilerse saygıyla karşılarız. Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak. Merkez sağ, muhafazakar-milliyetçi ayağı; sosyal demokrat, sol, liberal ayağı."(Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tutumu) - Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ yarın (Çarşamba) açıklama yapacağını söyledi. Yarın göreceğiz. Anlaşabildilerse saygıyla karşılarız. Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak. Merkez sağ, muhafazakar-milliyetçi ayağı; sosyal demokrat, sol, liberal ayağı."

Milliyetçilik tartışması

Seçim sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliği neticesinde bence CHP'nin hassasiyetlerinin gerisine düştüğü, HDP yöneticilerini rahatsız etmemek adına kamuoyunun tatmin edici karar alamadığını düşünüyorum. Kendisi de son 1 haftadır tavrını değiştirmeye başladı. Birinci turda niye bu vurgu yoktu. CHP son tahlilde devleti bilen parti. Devletin bekasını, varlığını, meşruiyetini hedef alan terör örgütü konusunda CHP'nin başka türlü tavır almasını tahayyül edemem."