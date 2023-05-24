Serhan Mark Kohen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Serhan Mark Kohen kimin oğlu?

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal bugün magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı Serhan Mark Kohen'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutlayan Yağmur Ünal'ın sevgilisi Serhan Mark Kohen merak edildi. Peki Serhan Mark Kohen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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38 yaşında olan ve Yeşilçam'ın duayen isimleri Türkan Şoray-Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal sevgilisi Serhan Mark Kohen ile gündemde. bir süredir birlikte olan çift geçtiğimiz gün Serhan Mark Kohen'in doğum gününü kutladı. Yağmur Ünal sevgilisi Serhan Mark Kohen'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı. Bu paylaşımı ardından birçok kişi Yağmur Ünal'ın sevgilisi Serhan Mark Kohen kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında sorularına yanıt aradı.

Serhan Mark Kohen kimdir?

Kohen ailesinin bir üyesi olan Serhan Mark Kohen, şimdilerde Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile olan birlikteliği ile öne çıkıyor. 38 yaşında olan ve yapımcılık yapan Yağmur Ünal’ın erkek arkadaşı Serhan Mark Kohen’in kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor. Kripto para işi ile ilgilendiği gelen bilgilerden bazıları.

Sosyal medya kullanan ancak hesabı gizli olan Serhan Mark Kohen, @serhanmarkkohen kullanıcı ismi ile Instagram’da yer alıyor.

1983'te evlenip 1987'de boşananTürkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı yapımcı Yağmur Ünal, bir süredir Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor. Serhan Mark Kohen ile mutlu birlikteliği süren Yağmur Ünal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi ki doğdun aşkım"

Sevgilisiyle objektif karşısında poz veren Yağmur Ünal, Serhan Mark Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.