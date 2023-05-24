BIST 4.484
DOLAR 19,87
EURO 21,46
ALTIN 1.260,08
HABER /  MAGAZİN

Serhan Mark Kohen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Serhan Mark Kohen kimin oğlu?

Serhan Mark Kohen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Serhan Mark Kohen kimin oğlu?

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal bugün magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı Serhan Mark Kohen'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutlayan Yağmur Ünal'ın sevgilisi Serhan Mark Kohen merak edildi. Peki Serhan Mark Kohen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Abone ol

38 yaşında olan ve Yeşilçam'ın duayen isimleri Türkan Şoray-Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal sevgilisi Serhan Mark Kohen  ile gündemde. bir süredir birlikte olan çift geçtiğimiz gün Serhan Mark Kohen'in doğum gününü kutladı. Yağmur Ünal sevgilisi Serhan Mark Kohen'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı. Bu paylaşımı ardından birçok kişi Yağmur Ünal'ın sevgilisi Serhan Mark Kohen kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında sorularına yanıt aradı. 

Serhan Mark Kohen kimdir?

Kohen ailesinin bir üyesi olan Serhan Mark Kohen, şimdilerde Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile olan birlikteliği ile öne çıkıyor. 38 yaşında olan ve yapımcılık yapan Yağmur Ünal’ın erkek arkadaşı Serhan Mark Kohen’in kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor. Kripto para işi ile ilgilendiği gelen bilgilerden bazıları.  

Sosyal medya kullanan ancak hesabı gizli olan Serhan Mark Kohen, @serhanmarkkohen kullanıcı ismi ile Instagram’da yer alıyor.

1983'te evlenip 1987'de boşananTürkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı yapımcı Yağmur Ünal, bir süredir Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor.  Serhan Mark Kohen ile mutlu birlikteliği süren Yağmur Ünal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. 

"İyi ki doğdun aşkım"

Sevgilisiyle objektif karşısında poz veren Yağmur Ünal, Serhan Mark Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da patron koltuğuna oturması canına mal oldu! Kiralık katiller tarafından katledildi
İstanbul'da patron koltuğuna oturması canına mal oldu! Kiralık katiller tarafından katledildi
İGSAŞ, Samsun ve Hatay’a iki yeni gübre fabrikası kuruyor
İGSAŞ, Samsun ve Hatay’a iki yeni gübre fabrikası kuruyor
Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı
Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı
24 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın kaç TL? Sepetinize mutlaka ekleyin işin uzmanı söyledi
24 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın kaç TL? Sepetinize mutlaka ekleyin işin uzmanı söyledi
İzmitliler şampiyonluk kutlamasına davetli
İzmitliler şampiyonluk kutlamasına davetli
Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu! Boynunda...
Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu! Boynunda...
Avusturya’da Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek
Avusturya’da Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek
Valencia'ya ırkçılıktan 5 maç seyircisiz oynama cezası
Valencia'ya ırkçılıktan 5 maç seyircisiz oynama cezası
Acı tablo! Türkiye'de erişkin nüfusun 20 milyonu obez
Acı tablo! Türkiye'de erişkin nüfusun 20 milyonu obez
Aşırı terleme sorunundan 15 dakikada kurtulabilirsiniz!
Aşırı terleme sorunundan 15 dakikada kurtulabilirsiniz!
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi kimdir? Serhan Mark Kohen sosteyik çıktı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi kimdir? Serhan Mark Kohen sosteyik çıktı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor