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Ebru Baki kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Baki hiç evlendi mi, eşi kimdir?

Ebru Baki kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Baki hiç evlendi mi, eşi kimdir?

Şimdilerde Sözcü ekranlarında her sabah seyircisi ile buluşan deneyimli haber spikeri Ebru Baki, yayına çıkmamasının ardından merak edildi. Birçok kişi ayrıldı mı diye düşünürken işin aslı başka çıktı. Annesini dün toprağa veren Ebru Baki'nin hayatı da merak edildi. Peki deneyimli isim Ebru Baki kaç yaşında, aslen nereli ve Ebru Baki evli mi, hiç evlilik yaptı mı?

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5 yıldır Habertürk ekranlarında Ekonomi Müdürü olarak görev alan ve her sabah ekonomiyi yorumlayan program yapan Ebru Baki, Habertürk ile yolları ayırmış ve Sözcü TV'ye geçmişti. Bir süredir Sözcü TV'de görev yapan Ebru Baki'nin özel hayatı da merak edilenler arasında. Uzun süredir ekranlarda olan Ebru Baki şu anda 47 yaşında ve İstanbul doğumlu. Başarılı sunucunun medeni hali ise bekar. Daha önce bilinen bir evliliği de yoktur.

2 gündür yayına çıkmayan Ebru Baki'nin neden ekranda olmadığı ise ortaya çıktı. Ebru Baki annesini kaybetmiş. Bu üzücü durumu sosyal medya hesabından "Annem... Ne zor" ifadesiyle paylaştı

SÖZCÜ TV sunucusu Ebru Baki'nin dün hayatını kaybeden annesi Aysel Baki için bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener çelenk gönderdi.

Ebru Baki kimdir?

Ebru Baki, 13 Aralık 1975'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Faküktesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Baki, üniversite eğitimine devam ederken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapmaya başladı. Lise'den itibaren belirli dönemlerde eğitim amacıyla yurt dışında bulundu ve öğrenci değişim programları ile çeşitli burslardan yararlandı. İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti.

Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. 2001'de CNN TÜRK'te ekonomi programı hazırlamaya ve editörlük yapmaya başladı. Şimdilerde ise Sözcü TV de hafta içi her sabah ekonomiyi yorumluyor. 

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