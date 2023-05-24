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MİT'in MOSSAD'a düzenlediği dev operasyonda kurşun ve beyaz gül detayı...

MİT'in MOSSAD'a düzenlediği dev operasyonda kurşun ve beyaz gül detayı...

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun yeni ayrıntılarına ulaşıldı.

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MOSSAD yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paketine ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını bu paket sağladı.

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 isim içerisinde yer alan kişiye gönderilen tehdit içerikli paket 31 Aralık 2021 tarihinde, hedef şahsın İstanbul Fatih'teki iş yerine gönderildi. İşyerindeki çalışanlara, paketin evine gönderilmesini söylemesi üzerine paket eve gönderildi.

Bilgisayar ortamında hazırlanmış tehdit içerikli notla birlikte gönderilen not sonrası, hedef şahıs soluğu savcılıkta aldı ve kendisine bu notu gönderenlerden şikayetçi oldu.

Kaynak: Sabah

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