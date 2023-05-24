Tülin Şahin yalıdan neden taşındığını anlattı, sözleriyle alay konusu oldu
Tülin Şahin Kanlıca'daki lüks yalısından neden taşındığını bir programda anlattı. Şahin sözleri nedeniyle sosyal medyada tiye alındı.
Güzelliği, kusursuz fiziği ve yaptığı programlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Tülin Şahin, konuk olduğu programda neden Kanlıca'daki lüks yalıdan taşındığını anlattı.
Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile olaylı bir şekilde ayrılan ve şimdilerde kızı ile annesiyle yaşayan Tülin Şahin, "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programında bahçe içindeki evinden bahsederken şunları söyledi:
"15-16 sene Suadiye'de bir villada oturdum. Oradan da Kanlıca'daki bir yalı dairesine geçtim ama ben yalı dairesinde yaşamayı sevmedim.
Ağır sinüzitim var. Denizin üstünde olmak yoruyordu. Hamileliğimi de denk gelmişti. Boğaz'daki akıntı da beni çok etkiledi.