Ümit Özdağ kararı Nagehan Alçı'yı çıldırttı! Selahattin Demirtaş 5 yıl daha hapiste kalacak...

Adeta kan davalı olduğu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında İçişleri Bakanlığı sözü alması Habertürk yazarı Nagehan Alçı'yı çileden çıkardı. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'ın danışıklı dövüşle hem Cum hur İttifakı hem de Millet İttifakı'nı esir aldığını savunan Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı sözü verilmesine de "Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı, kaybedecek" diye tepki gösterdi.

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karşılığında seçimin kazanılması durumunda İçişleri ve Kültür Bakanlığı sözü aldığı ortaya çıktı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya üzerinden Kemal kılıçdaroğlu'na tepki gösterip, ikinci turu kesin kaybedeceğini yazdı. İşte Nagehan Alçı'nın sosyal medya paylaşımları...

Özdağ'ın bakan olması Demirtaş'ın...

- Ümit Özdağ “İçişleri Bakanı olacağım” demiş. Eğer bu doğruysa, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı, Ümit Özdağ gibi aşırı-sağcı bir isme İçişleri Bakanlığı teklif ettiyse 28 Mayıs’ta ağır kaybederler. Özdağ’ın Bakan olması Demirtaş’ın 5 sene daha hapiste olması demektir…

Kayyum atamasına devam demek

- Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması demek 2024 yerel seçimlerini Diyarbakır’da HDP/YSP kazansa bile Ümit Özdağ’ın atayacağı kayyumların Diyarbakır başta olmak üzere tüm HDP’li belediyelerin yönetimine el koyması demektir… Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?

Sinan Oğan ve Özdağ danışıklı dövüşle...

- İki aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar.