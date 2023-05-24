Ümit Özdağ kararını verdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! İşte 7 maddelik protokol

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlık yürüten Zafer partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında kimi destekleyeceğini açıklıyor. İki lider az sonra kameralar karşısına çıkıp ortak açıklama yaptı. Özdağ'ın bu sabah yaptığı "İçişleri Bakanı olarak" paylaşımı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek şeklinde yorumlanmıştı. Kılıçdaroğlu, İçişleri ve Kültür Bakanlıklarını Özdağ'a verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Zafer Partisi'nde. Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi başladı. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlıkta partisinden iki ismin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alması garantisi aldığı ve ikinci tur oylamada Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı iddia edilmişti. Ümit Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. İki parti arasında 7 maddelik protokol imzalandı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ birlikte açıklama yaptı

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız.

İşte Ümit Özdağ'ın açıklamasından satır başları...

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. 'Sığınmacıların geri dönmesi için ne yapacaksınız" diye sorduk, anlattığı şey net bir şey anlatmıyordu. Kemal Bey'e aynı soruyu sorduk, çok net bir biçimde 'uluslararası hukuka uygun bir biçimde bir yıl içinde göndereceklerini söylediler. Bu konuda fikir birliğine vardık

- Bundan dolayı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun...

İki liderin imzaladığı protokol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Protokolün kapsamı, “Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır” şeklinde belirlendi.

Protokolün amacı ne?

Protokolün amacı ise şöyle açıklandı: “21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.”

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle:

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.