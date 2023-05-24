Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanının oğlu iddiası: Şahitlerim var bunu ilk defa anlatıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde Konya'da Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cami cemaatinin 35 dakika namaz için bekletildiğini iddia etti. İmamoğlu, "Şahitlerim var. Bunu ilk defa anlatıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bu pazar sandık başına gidilecek. Kritik seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından önemli satırbaşları:

Hiçbirimiz buna tenezzül etmeden bir süreç yürüttük. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 'Ama montaj, ama şu, ama bu'... Gerçekmiş gibi gösterdiniz. Şimdi savunamıyor. Bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir simsiyah kalp. Olacak şey değil ya. Genel başkanımızı terör örgütü ile aynı kareye koyuyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz 'ama montaj'... Allah'ın adaleti büyüktür. Biz bin defa desek de milletimizin bir bölümüne anlatamazdık. Şimdi kendisi itiraf etti.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayhan Oğan'a sert tepki

(Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan'ın sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na oy veren HDP'li seçmenleri kastederek "PKK" göndermesi yaptığı paylaşımı) Ben hayatımda şu seçim dönemindeki milletimize verilen zamanı hiçbir dönem görmedim. Bu beyefendi (Ayhan Ogan) cumhurbaşkanı başdanışmanı. Burada illet var sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi, PKK ile ne alakası var canım diyerek aşağıda ne demek istiyor biliyor musun benim Vanlı, Ardahanlı hemşerilerime PKK’lı diyor. Kılıçdaroğlu’na oy verenler PKK’lı! Şu şahsiyet bu imam-cemaat meselesi. Bu aklı yüklüyor ekibine. Böyle bir trollük görmedim ben...

Camide imamın "silahlanın" çağrısı

Bu olaya çok canım yandı. Ben o geveze imam, geveze ne dediğini bilmeyen imamın ne dediği beni ilgilendirmiyor. Bu dönemde ben bunlara alıştım. Bir vatandaş o imamın dolduruşuna gelip o camide o beyefendiye saldırıya geçmesi benim içimi yaktı. 'Vaizde Atatürk'e hakaret ettim' diyor, o cemaat de izliyor. Camide protokol bunların döneminde başladı ya. Rahmetli Baykal'ın cenazesine gittim, 3-4 kişi var. Geldim baktım önde 4 saf boş. En ön safa gittim. Biraz sonra insanlar gelmeye başladı. Aralarında bakanlar var. Kimse ilk safa gelmiyor anlamadım. Biraz sonra gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı girdi, herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanı ile yürüyerek en ön safa gittiler. Ben bunu hiçbir yerde anlatmadım. Ya Allah’ın huzuruna birinin müsaadesi ile geçilir mi kardeşim!

"Bunu ilk defa anlatıyorum"

Beylikdüzü Belediye Başkanıyken Konya'dayız bir toplantı için. Beraber camiye gittik, dizim rahatsız ameliyat geçirmiştim. Caminin girişinde oturduk, oturarak kılacağım dedim. Ezan okundu. Vaiz işini bitirdi, o ara Kuran'dan sureler okunmaya başladı. Yarım saat... Millet homurdanmaya başladı. Neden başlamıyor namaz diye... İmam 'beyefendi geldi mi haber verin' dedi. Beyefendi kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 35 dakika cemaati beklettiler. Şahitlerim var. Bunu ilk defa anlatıyorum. CHP’li bir belediye başkanı cami yaptı diye camiye imam vermeyen müftüyü yaşadım ben. Samimi dindarlığı yerle bir ettiler.

"Diyanet İşleri Başkanı delikanlıysa teftiş başlatsın"

(İmamoğlu camide Atatürk'e hakaret ettiğin söyleyen imamı anlatan vatandaşı hatırlatarak) Diyanet İşleri Başkanı delikanlıysa geri dönüp teftiş başlatsın. Başlatamaz... Bu seçimde cami çıkışı miting yapan cumhurbaşkanının yanına bu milletin Diyanet İşleri Başkanı olarak dikilirsen sen bugün o soruşturmayı adil bir şekilde yapamazsın.

"Bizi bu insanlandan kurtarın"

Ülkemizde bir mülteci kısmı var, gelişi kayıtlı... Bir de sınır mınır kalmamış, sürü gibi insanlar ama doğudan, ama güneyden ne yazık ki ülkemize akın ediyorlar. Zulümden kaçan insanların görüntüsü farklıdır. O görüntüde bir kapıya yığılmış, tümü erkek ve 1-20'li yaşlarda delikanlılar. Bu nasıl bir görüntü? Tamamı mülteci, sığınmacı adına ne diyeceksek bir görüntü. Bakın bu olmaz, bu memleketi bir depoya döndüremezsiniz. Canımı yakan bu görüntüyü görünce çıldırdım. Bir çok yere gidiyorum, ilk tepki bu: 'Bizi bu insanlardan kurtarın...' Biz sorgusuz sualsiz bu insanları bu ülkeye yığdık. Artık kendileri bile ayı veremiyorlar. Aylarca yazı yazdım sayı, sayı diye. Biz bu şehirdeki su tüketiminden şundan bundan sayıyı görüyoruz, siz buraya mülteci yıkacaksınız. Ne diyor mevcut Bakan ‘Suriyelileri gönderemeyiz, Allah bizi yakar.’