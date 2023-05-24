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Adana'da korkunç olay! Tartıştığı kişiyi kafa atarak öldürdü

Adana'da korkunç olay! Tartıştığı kişiyi kafa atarak öldürdü

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kişiye "kafa atarak" ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Alınan ilgiye göre, 17 Mayıs'ta Erkin Karaaslan'ı (56) sokakta hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Karaaslan tüm müdahalelere rağmen 22 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla maktulün, komşusunun akrabası Caner Z. (39) ile sokakta kavga ettiğini tespit etti. Kavga sırasında Caner Z'nin kafa atarak Karaaslan'ı yaralayıp kaçtığını belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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