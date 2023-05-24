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Bursa'da kayıp üniversite öğrencisi Merve 4 gün sonra bulundu

Bursa'da kayıp üniversite öğrencisi Merve 4 gün sonra bulundu

Bursa'da kayıp olduğu için ailesi tarafından her yerde aranan Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Dilara Şahin (22), 4 gün sonra bulundu.

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Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Yozgat'a dönmek istemeyen genç kız evine gitmeyince ailesi tarafından merak edildi. Genç kızın Bursa'da ikamet ettiği eve gelen iki ağabeyi evde de bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmaların ardından genz kızın otobüs ile Adana'ya gittiği tespit edildi. Ancak Merve Dilara Şahin burada da bulunamadı. Yapılan kayıp haberlerinin ardından ağabeyine telefonla ulaşan Merve Dilara Şahin; Adana'da bir kız arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Bunun üzerine bir kez daha Adana'ya giden ağabeyi kız kardeşini memleketine anne babasının yanına götürdü.

Merve'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hiç bir olaya karışmadığı öğrenildi.

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