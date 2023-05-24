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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 666 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 66 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 768 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 644 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 666 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 66 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile ithal kömür ve yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 723 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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