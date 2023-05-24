Ebru Baki estetiksiz hali nasıldı, Ebru Baki eski hali çok farklı çıktı

5 yılın ardından Habertürk'ten Sözcü TV'ye geçen deneyimli spiker Ebru Baki son günlerde eski hali yani estetiksiz halleri ile konuşuluyor. Uzun süredir ekran önünde olan Ebru Baki'nin eski halini görenler tanımakta zorlanıyor. 47 yaşında olan Ebru Baki'nin eski, estetiksiz hallerine bakın...

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Habertürk ekranlarında 5 yıl Ekonomi Müdürü olarak görev aldıktan sonra kendi isteği ile Habertürk ile yolları ayıran ve Sözcü TV'ye geçen Ebru Baki, ekranlarından en sevilen ve en deneyimli isimleri arasında. 47 yaşında olan Ebru Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Faküktesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve ilk olarak iş hayatına Hürriyet ile başladı. Mesleğin ilk yıllarında çok başka olan Ebru Baki, zamanla yaptırdığı estetiklerle büyük değişim yaşadı.

Ebru Baki estetiksiz hali

Ebru Baki'nin hayranları tarafından en çok merak edilen konulardan biri de estetiksiz halidir. Ünlü sunucunun estetikli olup olmadığını biz bilmiyoruz. Ancak eski görüntüsüyle alakalı bir kaç kareyi sizlerle paylaşabiliriz.

İşte Ebru Baki'nin eski fotoğraflarından birkaç tanesi: