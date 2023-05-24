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Ata sırayla tecavüz ettiler! Ankara Mamak'ta iğrenç olay: Gülerek videoya çektiler!

Ata sırayla tecavüz ettiler! Ankara Mamak'ta iğrenç olay: Gülerek videoya çektiler!

Ata tecavüz ederken birbirlerini videoya çektiler, gülüşmelerle o anları kaydettiler! İğrenç olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir at çiftliğinda çalışan sapıklar, ata tecavüz etti. Defalarca süren tecavüzü videoya alan sapıkların güldüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Olayı ortaya çıkaran hayvan hakları savunucusu Haydar Özkan, 'İzlerken utandık, söyleyecek söz bulamıyoruz' dedi.

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İğrenç olay başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı! Bir işletmede çalışan kişiler düzenli olarak ata tecavüz etti. İğrenç anların görüntüleri de ortaya çıktı. Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama gelmesi bekleniyor.

Mamak'taki iğrenç olaya tepkiler çığ gibi

Dün akşam saatlerinde dolaşıma giren video sonrası sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ediyor! Mamak'ta gerçekleşen olayla ilgili resmi kurumlardan açıklama gelmesi bekleniyor. Ata tecavüz edip bu anları videoya alan kişiler hakkında da işlem yapılacak.

Ata tecavüz ettiler! 'İzlerken utandık...'

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, Ankara'da yaşanan iğrenç olayla ilgili açıklama yaptı. 'İzlerken utandık, paylaşırken utandık diyen Özkan;

'Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bunları paylaşırken de insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef bu sapıklar içimizde! Bebeğe de yapıyorlar, hayvanlara da yapıyorlar. Kanun çıktı mı çıktı! Bu sapıklara en üst sınırdan ceza verilmeli.' ifadelerini kullandı.

'Bu sapıklar derhal kanun önüne çıkarılmalı'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy da sosyal medya hesabından yaşanan iğrenç olayı anlattı. Ankara'da bir at çiftliğinde ata tecavüz edildiğini ve bunun düzenli aralıklarla devam ettiğini söyleyen avukat Tuğba Gürsoy, Mamak'ta bulunan bu işletmenin derhal kapatılması gerektiğini suçluların hemen kanun önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.


Etik anlayış gereği o anların görüntülerini paylaşamıyoruz!

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