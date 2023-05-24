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NBA'de Boston Celtics, Miami Heat karşısında ilk galibiyetini aldı

NBA'de Boston Celtics, Miami Heat karşısında ilk galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1 yaptı.

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NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin dördüncü karşılaşmasında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi.

Boston Celtics'te 33 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle double-double yapan Jayson Tatum, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaund, Derrick White 16 sayı, Grant Williams da 14 sayıyla katkı verdi.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 29 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent 17 sayı, 4 asist, Caleb Martin de 16 sayı, 4 asistle mücadele etti.

Serinin beşinci maçı, 26 Mayıs'ta Boston'da oynanacak.

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