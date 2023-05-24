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Medipol Başakşehir, kupada final için sahaya çıkıyor

Medipol Başakşehir, kupada final için sahaya çıkıyor

Turuncu-lacivertli takım, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba yarınki müsabakada forma giyemeyecek.


- Turu geçmesi halinde ikinci kez final oynayacak

​​​​​​​Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

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