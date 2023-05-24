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Acun Ilıcalı'dan Roma hamlesi! Her konuda anlaşma sağlandı

Acun Ilıcalı'dan Roma hamlesi! Her konuda anlaşma sağlandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Roma ile dev bir anlaşmanın eşiğinde. İki takım arasında yapılacak protokole göre Hull City, İtalyan devinin genç futbolcularını kadrosuna ücretsiz şekilde katma imkanı sağlayacak.

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Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübü geliştirmek adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemek üzere.

Hull Live'a göre Hull City, Roma ile dev bir anlaşma imzalamanın eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde kulübün başkan yardımcısı Tan Kesler'in de Roma'da görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.

İki taraf arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi.

Protokolün detayları

Hull City ile Roma arasındaki anlaşmanın birçok maddesi bulunuyor. Ama en önemli maddesi, iki takım arasında genç oyuncuların birbirlerine gönderilebilmesi... Her iki takım, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin en iyi şekilde sağlanması adına uygulamalarını birbirleriyle paylaşacak ve yardım edecek.

Bir diğer madde ise, Hull City'nin Roma'nın genç oyuncularını kadrosuna ücretsiz bir şekilde katma imkanı... Potansiyelli oyuncuları Roma'nın da izni dahilinde kiralayarak, gelişimlerine katkı sağlamak için böyle bir anlaşma yapıldı.

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