WhatsApp yeni özelliği mesaj düzenleme nedir, adım adım nasıl yapılır?

En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan whatsapp mesaj düzenleme özelliği ile gündemde yer alıyor. Whatsapp mesaj düzenleme özelliği, önümüzdeki haftalarda uygulamanın 2 milyar kullanıcısına sunulacak. Peki, Whatsapp mesaj düzenleme nasıl yapılır? Adım adım whatsapp mesaj düzenleme özelliği kullanımı...

Abone ol

WhatsApp'tan gönderdiğiniz hatalı mesajları silmek zorunda kalmayacaksınız. WhatsApp aktif ettiği yeni özelliğiyle hatalı mesajlar gönderim sonrası da düzenlenebilecek. İşte WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır?

WhatsApp, gönderilen hatalı mesajları düzenleme imkanı sunmaya başlıyor. WhatsApp Blog'dan yapılan açıklamada, "Bundan böyle bir hata yaptığınızda veya fikrinizi değiştirdiğinizde, göndermiş olduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi

WhatsApp gönderilen hatalı mesajları silip yeniden yollama özelliğinin ardından şimdi de 'düzenleme' seçeneği ekleniyor. WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden 'Düzenle' düğmesini seçmek" sözlerine yer verdi.

Düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünecek

Yapılan açıklamada belirtildiği üzere, tıpkı silinen mesajlarda 'silindi' ifadesinin görünmesi gibi, düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünecek. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olacak. Bununla birlikte şirket, tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunacağını da bildirdi. Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.