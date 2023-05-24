Vestel 1 altın ve 1 gümüş ödül aldı

Globee Sales, Marketing, Customer Success and Operations Awards ödül programında yarışan Vestel, rakiplerini geride bırakan özgün müşteri hizmetleri programlarıyla bir altın ve bir gümüş ödül almaya hak kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, hayatı kolaylaştıran "üstün" teknoloji üretiminin yanı sıra tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi uygulamalarıyla hizmet kalitesini sürekli artırıyor.

"Globee Awards İş Zekası Çözümü" kategorisinde "Beyaz Eşya Analitiği" projesi ile altın ödüle layık görülen Vestel Müşteri Hizmetleri, bu proje ile IOT ürünlerden gelen verileri analiz ederek müşterilere bakım önerileri sunuyor. Böylece ürün ömrünü uzatırken, hizmet süreleri ve arıza hizmetleri maliyetleri de azaltılmış oluyor. Ayrıca, proaktif hizmetler sayesinde de müşteri memnuniyetini artırıyor. Ürün tasarım süreçlerine bölgesel girdi sağlayarak toplanan veriler de müşteri hizmetleri için iş değeri oluşturuyor.

Vestel Müşteri Hizmetleri ayrıca, "Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme/Veslink" projesi ile de "Müşteri Hizmetleri İçin En İyi Yeni Ürün-Hizmet" kategorisinde gümüş ödül almaya kazandı. Proje, Vestel'in üretmiş olduğu beyaz eşya ürünlerinde yazılım kaynaklı elektronik kart arızalarına yedek parça değiştirmeden yazılım güncelleyerek çözüm sunmak için tasarlandı. Ayrıca, donanım olarak aynı yazılımı farklı olan yedek parça kodlarını tekilleştirerek kart ortaklaştırma sürecini devreye alarak teknolojiyle bütünleşen yenilikçi hizmetlerle daha hızlı ve daha verimli hizmetler sunabiliyor. Proje, müşteri memnuniyetini artırırken, sürdürülebilirliği de önemli katkılar sağlıyor.