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Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı

Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı.

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Türkiye Kano Federasyonu tarafından Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası müsabakaları, 14 ilden 302 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular kadın-erkek ve mix takımı olarak Türkiye şampiyonluğu için yarışacak. Müsabakalar 25 Mayıs Perşembe günü ödül töreninin ardından tamamlanacak.

Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, “Rafting Türkiye şampiyonası müsabakaları için Yozgat’ın Çekerek ilçesindeyiz. Muhteşem doğası, parkuru ve berrak suyu ile rafting sporu finaline yakışır bir şekilde organizasyonumuz sürüyor. Müsabakalara 14 ilden 57 takım ve 302 sporcu eşlik ediyor. Faaliyetimiz Perşembe günü tamamlanacak. Yozgat’a bu güzel misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.
Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Saliha Uyar Kırık ise, “Okul sporları Türkiye finali için Yozgat’ın Çekerek ilçesine geldik. Burada hem lise hem de orta okuldan sporcularımız yarışıyor. Genç kızlar, erkekler ve mix kategorisinde mücadele ediyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alarak Muğla’ya döneriz.” şeklinde konuştu.

Hakkari’den gelen sporculardan Cansel Akman da, “Yozgat’ta kadın, erkek ve mix takımı olarak Türkiye şampiyonluğu için yarışacağız. Müsabakaların ilk günü çok çekişmeli yarışlarla geçiyor. Tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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