14 mayıs gecesi CHP'deki 'öndeyiz kazanıyoruz' sözlerinin perde arkası ortaya çıktı

Nedi Şener, 14 Mayıs seçimleri gecesi CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı ilan edildiği anlarda yaşananları saat saat dakika dakika yazısında paylaştı.

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14 Mayıs seçimleri gecesi CHP genel merkezinde yaşananlara ilişin tartışmalar devam ediyor. CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, seçim gecesi 'CHP'nin sistemleri çöktü' iddiasını yalanladı.

Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." dedi.

Seçim gecesi yaşananlar

Konuya ilişkin ayrıntıları Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Simülasyonla cumhurbaşkanı ilan edip bir gecede dört yalan söylediler" başlıklı yazısında aktardı:

SAAT 19.34

Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı ilan ederken şunları söyledi: “13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz. 13. Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.”

ABB Başkanı Yavaş ise, “Yüzde 23.87 sandık oranı, Türkiye çapında. Bize bildirilenlerde biz öndeyiz şu anda. Türkiye’nin her yerinde, İstanbul ve Ankara’da öndeyiz” dedi.

ANKA AJANSI Saat 19.34 verileri:

Erdoğan 50.26 - Kılıçdaroğlu 44.39

ANADOLU AJANSI Saat 19.35 verileri:

Erdoğan 53.2 - Kılıçdaroğlu 40.9

SAAT: 20.54

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında şöyle dedi: “Öndeyiz, sonuçları takip ediyoruz, AA manipülasyon yapıyor. Elimizdeki ıslak imzalı tutanak verilerine göre yüzde 47.42 ile öndeyiz ve önde olduğumuz İstanbul, Ankara ve İzmir’de veriler büyük ölçüde gelmedi.” ABB Başkanı Mansur Yavaş: “Büyük kentlerde bu fark devam ettikçe birinci turda tamamlanacağını öngörüyorum. Sürekli simülasyon yapıyoruz. Artış trendi devam ediyor” dedi.

ANKA AJANSI Saat 20.54 verileri:

Erdoğan 47.84 - Kılıçdaroğlu 46.39

ANADOLU AJANSI 20.54 verileri:

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Erdoğan 51.6 - Kılıçdaroğlu 42.6

SAAT 22.37

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş video yayınladı ve “Öndeyiz, sonuçları analiz ediyoruz, Kılıçdaroğlu 49’a 45 önde” dediler.

ANKA AJANSI Saat 22.29 verileri:

Erdoğan 48.81 - Kılıçdaroğlu 45.44

ANADOLU AJANSI Saat 22.37 verileri:

Erdoğan 50.13 - Kılıçdaroğlu 44.09

SAAT 23.35

Saat 23.35 itibarıyla kameralar karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş, “Göreceksiniz, biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz, sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabahleyin sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir” açıklamasını yaptılar.

ANKA AJANSI Saat 23.36 verileri:

Erdoğan 49.06 - Kılıçdaroğlu 45.21

ANADOLU AJANSI Saat 23.39 verileri:

Erdoğan 49.86 - Kılıçdaroğlu 44.38

Nedim Şener'in yazısının tamamı