Müşahit ne demek, ne iş yapar? Seçimlerde devler memuru müşahit olur mu?

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Bu kritik seçimde görevli olmak isteyenler, sandık müşahiti olmak isteyenler nasıl olunur araştırması yapıyorlar. Resmi bir görev olmayan, tamamen gönüllülük esasına dayanan müşahitler seçime şahitlik ederler ve para almazlar. Ayrıca zabıta memurları ve idari amirler müşahitlik yapamazlar.

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28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geri sayım sürüyor sadece 3 gün kaldı. Seçim yaklaşırken seçimlerde sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev yapacak olan müşahitlere çok iş düşüyor. 2. tur seçimlerinde rekor başvuru yapılan müşahitlik nedir, müşahitin görevleri nedir ve kimler müşahit olur-olamaz sorularının yanıtı sizler için hazırladık.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Müşahit ne iş yapar?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların; kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye ”gözlemci” veya ”müşahit” denir.

Kimler müşahit olamaz?

dari amirleri, zabıta amirleri ve memurları, askeri ceza kanununun üçüncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamazlar.

Müşahitler para alır mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.