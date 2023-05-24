Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.Abone ol
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 azalarak 458,9 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 değer kaybederek 15.915 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 7.647 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 7.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 9.146 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 26.634 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0780'de dengelendi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla güçlenen negatif seyrin Avrupa borsalarına da taşındığını söyledi.
Dün açıklanan verilere göre, bölge genelinde imalat sanayi PMI 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret ettiğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceği beklentilerinin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.
Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.