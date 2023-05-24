Sabahın ilk ışıkları ile fark edildi! Gözyaşlarına boğuldular
SAMSUN’da gece körlüğü ve görme problemi yaşayan yaşlı adam, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayı öğrenip, eve gelen ölen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.Abone ol
Olay, İlkadım ilçesinde dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme problemi bulunan 79 yaşındaki Kemal Yayla, evinin arka cephesine bakan pencereden zemine düştü. Yaşlı adamın düştüğünü ise sabahın ilk ışıklarıyla yan binadaki komşu fark etti. Komşu, alt katlarda yaşayan aile yakınlarına haber verdi.
Sağlık ekipleri yüksekten düşen şahsın öldüğünü tespit edince, olay yeri inceleme ekipleri ev ve etrafında çalışma yürüttü. Savcının incelemesinin ardından cenaze düştüğü yerden alınarak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.