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Sabahın ilk ışıkları ile fark edildi! Gözyaşlarına boğuldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sabahın ilk ışıkları ile fark edildi! Gözyaşlarına boğuldular

SAMSUN’da gece körlüğü ve görme problemi yaşayan yaşlı adam, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayı öğrenip, eve gelen ölen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Olay, İlkadım ilçesinde dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme problemi bulunan 79 yaşındaki Kemal Yayla, evinin arka cephesine bakan pencereden zemine düştü. Yaşlı adamın düştüğünü ise sabahın ilk ışıklarıyla yan binadaki komşu fark etti. Komşu, alt katlarda yaşayan aile yakınlarına haber verdi.

Sağlık ekipleri yüksekten düşen şahsın öldüğünü tespit edince, olay yeri inceleme ekipleri ev ve etrafında çalışma yürüttü. Savcının incelemesinin ardından cenaze düştüğü yerden alınarak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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