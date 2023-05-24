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Adana'da kaymakam koruması hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaymakam koruması hayatını kaybetti

ADANA'nın Karataş ilçesi Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruma görevini yapan Anıl Küçükçirkin, uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti. Küçükçirkin'in araçta bulunan bir arkadaşı ise ağır yaralandı.

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Kaza, Karataş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Anıl Küçükçirkin, arkadaşlarıyla birlikte otomobille dün gezmeye çıktı. Bir süre sonra korumanın olduğu otomobil uçuruma yuvarlanarak deniz kenarına düştü.

Olayda Küçükçirkin hayatını kaybederken, öğretmen arkadaşı Burak Akkuş ise ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye sevk edilirken, jandarma personeli Küçükçirkin'in cenazesini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Cenazenin, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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