Adana'da kaymakam koruması hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanının oğlu iddiası: Şahitlerim var bunu ilk defa anlatıyorum

"Silahlarınızı ayarlayın" diyen imamla tartışan vatandaş Ekrem İmamoğlu ile buluştu: Çok içerledim

Müşahit ne demek, ne iş yapar? Seçimlerde devler memuru müşahit olur mu?