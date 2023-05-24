Sandık görevlisi seçim ücretleri ne zaman ödenecek, para nereden alınacak?

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık balışa gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanacak. 2. tur seçimlerinde de görev alacak olan seçim görevlileri kaç para alacak ve ödemeler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023 seçim görevli ücretleri henüz YSK tarafından açıklanmadı fakat memur maaş katsayısını esas alınacak.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ikinci tura kalmasıyla seçim sandığı görevlisi ücreti ve ücretlerin ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sandıklarda yeniden görev alacak seçim görevlileri ücretlerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ve 2. tur seçimleri sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihler...

Sandık görevli ücretleri ne zaman yatar?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Şeçim günü

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Seçim günü yapılır mı, yasak mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek sesle müzik dinlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yalnızca seçim günü değil her zaman cezası bulunmaktadır. Düğünlerde ise yüksek sesle müziğe belirli bir saate kadar izin verilmektedir. Seçim günü düğün yapacak olan kişiler, saat 18.00’den sonra düğün için müzik çalabilir.