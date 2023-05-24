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Seçim günü düğün olur mu, yasak mı? 28 Mayıs'ta düğün yapma cezası

Seçim günü düğün olur mu, yasak mı? 28 Mayıs'ta düğün yapma cezası

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. YSK kararı ile seçimlerin 2. tura kalmasının ardından düğün yapacak olan birçok vatandaş kara kara düşünmeye başladı. 28 Mayıs seçim günü düğünü olanlar ne yapacak, düğün ve müzik sesi saat kaçta sonra serbest?

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların planlarını da etkiliyor. 28 Mayıs Pazar günü önceden düğün tarihi olarak belirleyenler seçim günü düğün yapmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. 28 Mayıs seçim günü düğün yapılır mı? Seçim yasakları nelerdir? Seçim günü saat kaçtan sonra müzik açılır, eğlence yapılır?

Seçim günü düğün yapılır?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçim günü müzik yasağı var mı?

Başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek sesle müzik dinlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yalnızca seçim günü değil her zaman cezası bulunmaktadır. Düğünlerde ise yüksek sesle müziğe belirli bir saate kadar izin verilmektedir. Seçim günü düğün yapacak olan kişiler, saat 18.00’den sonra düğün için müzik çalabilir.

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