Kübra Par mesajı yarım okudu Kılıçdaroğlu tepki gösterdi Kübra Par'dan yeni açıklama

Gazeteci Kübra Par'ın terör eleştirileriyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal'ın mesajını yarım okuduğu için Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında tepki gösterdi. Eleştirilerin odağındaki Par, mesajın tamamını Twitter hesabından paylaştı ve "Bir yanlış anlaşılma oluştu. Buna şahsen üzüldüm." ifadelerini kullandı.

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Habertürk'te Bakan Murat Kurum'u ağırlayan Kübra Par'ın tavrı tartışma konusu oldu.

Kurum’un terör eleştirileri üzerine Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal’dan gelen mesaj yarım okuyan Par, eleştirileri üzerine çekti.

O programdan sonra Habertürk'e konuk olan Millet ittifakı adayı CHP GeneL Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu tavrı gündeme getirerek Par'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Buradan göndermiş olduğumuz yanıtı ikinci bölümümü okumadı. Niye okumadı okuması lazım. Gazeteci gazeteciliğini tam yapmalı. Eğer yanıt gönderiliyorsa yanıtın bir bölümünü okuyup iktidarı rahatsız edecek bir bölümünü okumuyorsa doğru değil" dedi.

Hedefteki isim olan Par, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek açıklama yaptı. Kastının olmadığını savunan Par, "İktidarı rahatsız etmemek gibi bir kaygım olsaydı montajlı video konusunu ısrarla sormazdım." görüşünü dile getirdi.