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Nevzime nedir tatlı mı? Kurak Günler'de geçti herkes tadını merak ediyor

Nevzime nedir tatlı mı? Kurak Günler'de geçti herkes tadını merak ediyor

Yönetmen Emin Alper'in, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan yeni filmi Kurak Günler Netflix'te yayınlanmaya başladı. Filmin bir sahnesinde Savcı Emre'ye getirilen Nevzime merak konusu oldu. Birçok vatandaş nevzime nedir, yemek mi tatlı mı sorusuna yanıt aradı. Kayseri'nin tescilli lezzeti olan nevzime bir tatlıdır.

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9 ödüllü film Kurak Günler Netflix'te yayınlanmaya başladı. Kısa sürede büyük izlenme oranına ulaşan film TOP 10 listesinde ilk sıraya girdi. Filmi izleyenler birçok soruya yanıt aramaya başladı. Yönetmen Emin Alper'in, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan yeni filmi Kurak Günler hem daha önce işlenmemiş ilginç konusu hem de oyunculukları ile büyük ilgi topladı. Film hakkında en çok merak edilen ise nevzime oldu. Savcı Emre'yi makamında ziyaret edenler 'bizim buralarda çok meşhurdur' diyerek verdikleri nevzime nedir, tatlı mı?

Nevzime Tatlısı nasıl yapılır?

Nevzine tatlısı yaparken öncelikle şerbeti ocağa koyun. Şekerle suyu karıştırıp kaynadıktan sonra limonu ekleyin. Ardından hamurunu hazırlayabilirsiniz. Tereyağı, zeytinyağı, tahin, yoğurt, kabartma tozu ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla karıştırın. Un ve iri çekilmiş ceviz içini ilave edip hafif sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru fırın kabının içerisine aktarıp eşit olacak şekilde yayın.

Düzleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Soğuyan şerbete pekmezi ilave edip karıştırın. Soğumuş olan şerbeti sıcak hamurun üzerine dökerek,  2-3 saat dinlendirin. Üzerine birer top kaymaklı dondurma koyun ve file Antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz.

Peki Kurak Günler filminin konusu nedir?

Daha önce birçok savcının görevini tamalamadan çekip gittiği ya da yerini değiştirdiği Yanıklar Beldesine atanan Savcı Emre'nin başına gelenler konu edinir. Yanıklar'da oluşan dev obrukların nedenini anlamak için Yanıklar'a giden Savcı Emre'nin hayatı bir gecede değişir. 

"Kurak Günler", bir süredir Kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.

Kurak Günler oyuncuları kimler?

Selahattin Paşalı - Emre

Ekin Koç - Murat

Selin Yeninci - Zeynep

Erol Babaoğlu - Şahin

Erdem Şenocak - Kemal

Kazım Sinan Demirer

Hatice Aslan

Ali Seçkiner Alıcı

Onur Gürçay

Nizam Namidar

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