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Hindistan'da damat düğünden kaçtı! Gelin 20 km takip edip yakaladı!

Hindistan'da damat düğünden kaçtı! Gelin 20 km takip edip yakaladı!

Hindistan'da gelin, düğünden kaçan damadı en az 20 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalayıp nikah masasına oturttu.

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NDTV'nin haberine göre, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi.

Düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu.

Ülkede "mandap" adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu.

Damattan, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum." yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu.

Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

Bu arada iki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı.

Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü.

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