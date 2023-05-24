BinBin, akıllı şehirlere mikromobilite çözümleri üretme yolculuğundaki hızlı büyümesini sürdürürken, kullanıcı dostu yatırımlarına devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın kullanıcıya temas eden BinBin, yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor.

BinBin, Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile Doğu Avrupa ile başlattığı yurt dışında büyüme yolculuğuna devam ederken, dünyanın pek çok noktasındaki kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.



Şirket, kullanıcı dostu ara yüzüyle ve güçlendirilen altyapısıyla kullanıcılarına daha modern ve daha yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor.

Teknoloji ve insan tecrübesini bir araya getirerek en iyi müşteri deneyimine odaklanan BinBin, kullanıcılarla ilk temas noktası olan mobil uygulamasını yenileyerek, geliştirilen altyapısı ve ara yüzüyle daha güçlü bir performans sunuyor.