BIST 4.488
DOLAR 19,89
EURO 21,46
ALTIN 1.263,83
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

BinBin yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor

BinBin yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor

BinBin, akıllı şehirlere mikromobilite çözümleri üretme yolculuğundaki hızlı büyümesini sürdürürken, kullanıcı dostu yatırımlarına devam ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın kullanıcıya temas eden BinBin, yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor.

BinBin, Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile Doğu Avrupa ile başlattığı yurt dışında büyüme yolculuğuna devam ederken, dünyanın pek çok noktasındaki kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.


Şirket, kullanıcı dostu ara yüzüyle ve güçlendirilen altyapısıyla kullanıcılarına daha modern ve daha yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor.

Teknoloji ve insan tecrübesini bir araya getirerek en iyi müşteri deneyimine odaklanan BinBin, kullanıcılarla ilk temas noktası olan mobil uygulamasını yenileyerek, geliştirilen altyapısı ve ara yüzüyle daha güçlü bir performans sunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna öldü
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna öldü
Ümit Özdağ kararı Nagehan Alçı'yı çıldırttı! Selahattin Demirtaş 5 yıl daha hapiste kalacak...
Ümit Özdağ kararı Nagehan Alçı'yı çıldırttı! Selahattin Demirtaş 5 yıl daha hapiste kalacak...
Keban Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla normale döndü
Keban Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla normale döndü
Cargill, üçüncü kez "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi
Cargill, üçüncü kez "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi
Kübra Par mesajı yarım okudu Kılıçdaroğlu tepki gösterdi Kübra Par'dan yeni açıklama
Kübra Par mesajı yarım okudu Kılıçdaroğlu tepki gösterdi Kübra Par'dan yeni açıklama
Nevzime nedir tatlı mı? Kurak Günler'de geçti herkes tadını merak ediyor
Nevzime nedir tatlı mı? Kurak Günler'de geçti herkes tadını merak ediyor
Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıradaki isim Dimitris Pelkas
Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıradaki isim Dimitris Pelkas
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a iki bakanlık verdi! İçişleri ve Kültür Bakanlıkları Zafer Partisi'nin olacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a iki bakanlık verdi! İçişleri ve Kültür Bakanlıkları Zafer Partisi'nin olacak
Tarım Bakanı Vahit Kirişci'den buğday müjdesi! Türkiye'nin bütün ihtiyacı karşılanıyor!
Tarım Bakanı Vahit Kirişci'den buğday müjdesi! Türkiye'nin bütün ihtiyacı karşılanıyor!
Mersin'de yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı!
Mersin'de yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı!
Osmaniye'de inşa edilen kalıcı konutlar Eylül ayında teslim edilecek
Osmaniye'de inşa edilen kalıcı konutlar Eylül ayında teslim edilecek