Tarkan ikinci tur için oyunu kullandı ve mesaj verdi!

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışındaki seçmenler sandık başına gidiyor. Oyunu yurt dışında kullanan Tarkan, sandık başından takipçilerine mesaj verdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalınca yurt dışında yaşayan vatandaşlar 20 Mayıs'ta itibaren temsilciliklerde oy kullanmaya başladı.

Oyunu yurt dışında kullanan vatandaşlardan biri de Megastar Tarkan oldu. Almanya'da oyunu kullanan Tarkan, Twitter'dan bu paylaşımı yaptı.