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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.

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Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımı ekiplerce yürütüldü.

Çalışmalar, Antakya'daki Güzelburç, Altınçay, Aksaray, Esenlik, Akasya, Emek, Serinyol, Gazi, Ekinci ile Defne ilçesindeki Akdeniz, Sümerler ve Çekmece mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım yapılan alanlarda önlem alırken bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.

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