Metin Feyzioğlu kimdir, nerede ne iş yapıyor? Metin Feyzioğlu evli mi, eşi kimdir?

Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından merak konusu oldu. İstanbul Kadıköy doğumlu olan Metin Feyzioğlu eşi Birgül Feyzioğlu'ndan 2014 yılında ayrıldı. Metin Feyzioğlu'nun iki çocuğu vardır.

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Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, son dönemde yeniden konuşulmaya başlandı. Aldığı görevlerin yanı sıra siyasi parti liderlerinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla da gündemde olan Metin Feyzioğlu'nun kariyeri merak ediliyor. Peki, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir, neden gündeme geldi?

Metin Feyzioğlu kimdir?

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansını tamamladı.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla Feyzioğlu'nun kızı Saide Buçukoğlu ile Mehmet Buçukoğlu çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.

Metin Feyzioğlu kariyeri

1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi oldu. CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etti. 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

2013 - Türkiye Ağaca Neden Sarıldı?

2015 - Çıkış Yolu

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