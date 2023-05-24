Ankaralı Ayşe'den Demet Özdemir itirafı
|
‘Ankaralı Ayşe’ olarak bilinen Ayşe Dinçer, yıllar önce klibinde oynayan Demet Özdemir hakkında konuştu. Ayşe Dinçer o dönem Demet Özdemir'in kazandığı parayı açıkladı.
Ankaralı Ayşe, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
19
13 yıl önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir hakkında konuşan Ankaralı Ayşe, "Demet'in işine olan saygısını unutmuyorum" dedi.
29
Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı.
39
-Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar her zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum.
49