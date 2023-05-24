HDP olağanüstü toplandı! Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ anlaşması harekete geçirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından HDP olağanüstü toplandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaparken iki parti arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ve seçimde kendisine destek veren partilerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

"Yazılı açıklama yapacağız"

İlk turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından yapılan duyuruda, "Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." ifadeleri yer aldı.

"Oy vermemiz mümkün değil"

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın anlaşması sonrası şu açıklamada bulundu:

Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi.

"Bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini istiyoruz"

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın ise, olağanüstü toplantı kararının alındığı dakikalarda "Halkımızdan sandığa gitmelerini ve ısrarla bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini, bu mücadeleye ortak olmalarını istiyoruz." dedi.

HDP'den henüz yazılı açıklama yapılmadı.