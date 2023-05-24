BIST 4.443
DOLAR 19,89
EURO 21,47
ALTIN 1.266,53
HABER /  GÜNCEL

Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?

Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?

Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde bayram ikramiyesi olarak hesaplara tek seferde 15 bin lira yatırılacak, Erdoğan seçilmesi halinde 2 bin lira Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi olarak yatırılacak.

Abone ol

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödemeleri yapmıştı. Peki, "2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?" İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

Mustafa Elitaş duyurdu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

İkramiyeler ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kimlere bayram ikramiyesi ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
Polonya, donanmasını denizaltılarla güçlendirmeyi planlıyor
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
İnsansız helikopter ALPİN Malezya pazarına girecek
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
PKK'nın katlettiği şehit 33 asker için tören düzenlendi
PKK'nın katlettiği şehit 33 asker için tören düzenlendi
Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a Suriyeli sığınmacı yanıtı! "Tamamen gerçek dışıdır"
Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a Suriyeli sığınmacı yanıtı! "Tamamen gerçek dışıdır"
Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri 2 Haziran'da başlayacak
Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri 2 Haziran'da başlayacak
IMF, merkez bankalarının faiz indirimleri için 2025'i işaret etti
IMF, merkez bankalarının faiz indirimleri için 2025'i işaret etti
Yurtiçi kurbanlık vekalet bedeli 2023 Diyanet açıkladı, kaç para oldu?
Yurtiçi kurbanlık vekalet bedeli 2023 Diyanet açıkladı, kaç para oldu?
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan rehavet uyarısı
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan rehavet uyarısı
Yunanistan'da Sayıştay Başkanı, geçici hükümetin başbakanı oldu
Yunanistan'da Sayıştay Başkanı, geçici hükümetin başbakanı oldu