Kurban bayramı emekli ikramiye ödemesi 2023 ne zaman yatar?

Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde bayram ikramiyesi olarak hesaplara tek seferde 15 bin lira yatırılacak, Erdoğan seçilmesi halinde 2 bin lira Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi olarak yatırılacak.

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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödemeleri yapmıştı. Peki, "2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?" İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

Mustafa Elitaş duyurdu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

İkramiyeler ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kimlere bayram ikramiyesi ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.