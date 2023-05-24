Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri 2 Haziran'da başlayacak
Maximum Uniq Açıkhava'da 2-24 Haziran'da ünlü isimlerin katılımıyla konser ve etkinlikler düzenlenecek.Abone ol
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kenan Doğulu 7 Haziran, Monolink 10 Haziran, Ukraynalı rock grubu Okean Elzy 11 Haziran, Murda 17 Haziran, Yıldız Tilbe 21 Haziran, Gazapizm 22 Haziran, Tom Odell ise 24 Haziran'da konser verecek.
Etkinlik kapsamında 1990'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri 23 Haziran'daki Türkçe Pop Festivali'nde sahne alacak, DJ Astrix 2 Haziran, İspanyol DJ Oscar Mulero 3 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.
"İbrahim Selimle Quiz Night", "Meksika Açmazı", "Zengin Mutfağı" ve "Aydınlıkevler" gösterileri de etkinlikte sahnelenecek.