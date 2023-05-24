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Bakan Nebati açıkladı: Seyahat süresi 18 dakikaya düşüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nebati açıkladı: Seyahat süresi 18 dakikaya düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin trafik sıkışıklığı problemini çözeceğini ve seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğini söyledi.

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Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesini ziyaret etti. Nebati, gazetecilere, projenin ilk etabındaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Projenin Mersin için dönüm noktası olduğunu aktaran Nebati, "Vatandaşlarımızın özellikle yazın yaşadıkları trafik sıkışıklığı problemini çözecek ve aynı zamanda Mersin ve ülke ekonomisine ciddi katkıları sağlayacak. Bu proje yaklaşık maliyet itibarıyla 8,5 milyar lira ve 42 kilometresi ana gövde 11 kilometresi de 5 bağlantı yoluyla tamamlanmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş şekilde başlamış durumda." diye konuştu.

Bakan Nebati, ilk etabın 5 köprülü kavşak, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 7 tünel, 1616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bir de bakım işletme tesisi olmak üzere devasa alan ve uzunluğu ifade ettiğini söyledi.

Nebati, "Şu anda normalde seyahat süresi 45 dakika, fakat yazın özellikle de hafta sonlarında 2,5 saate çıkıyor. Seyahat süresini 18 dakikaya düşürerek hem zaman hem de ekonomiye ciddi bir şekilde maliyeti olan enerji konusunda da tasarrufta bulunmuş olacak." dedi.

Projenin birçok alana katkısı bulunacağını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Sadece şu 42 kilometrelik otoban ve bağlantı yollarıyla yıllık tasarrufu ülkemize 1 milyar lira civarında olacak. Böylelikle bölgedeki turizm, sanayi ve tarımın canlanmasının yanında Mersin Limanı ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da ulaşımında kolaylık sağlayarak büyük bir atılımı da gerçekleştirmiş olacağız. Mersin'imize ve ülkemize bu otoban hayırlısı olsun. Çok kısa bir süre içerisinde de hep birlikte açılışında bulunmak dileğiyle."

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