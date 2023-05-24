Multinet Up ve Minted Türkiye, altın ve gümüş alımlarında iş birliği yaptı

Multinet Up, merkezi İngiltere'de bulunan finansal teknolojiler şirketi Minted Türkiye ile iş birliğine gitti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli kurumsal iş birlikleri ile MultiNet yemek kartı kullanıcılarına avantajlı kampanya ve indirim fırsatları sunan Multinet Up, değerli metaller için birikim fırsatları sağlayan Minted Türkiye ile iş birliğini duyurdu.

Multinet Up, Minted ile yaptığı yeni iş birliği sayesinde kullanıcılarına avantajlar sunan kampanyalarına bir yenisini ekledi.



Bu çerçevede MultiNetlilere özel altın, gümüş, ziynet alımlarında yüzde 1,5, altın, gümüş birikim hesaplarında ise yüzde 0,50 indirim, Minted Türkiye mobil uygulaması içerisinden yapılacak olan altın gümüş alımları, fiziksel gram ve külçe altın-gümüş, ziynet eşyası ve diğer tüm ürünlerde geçerli olacak.

31 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyadan faydalanmak isteyen MultiNetliler, Minted Türkiye mobil uygulaması ve https://market.minted.com.tr e-ticaret web sitesi üzerinden "avantajlı" fiyatlarla ziynet alımı yapabilecek.